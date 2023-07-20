«الحياة اليوم»: ضيوف مهرجان العلمين الجديدة سعداء بالفعاليات الترفيهية

قال أحمد غنيم مراسل الحياة اليوم، إنَّ مهرجان العلمين الجديدة 2023، العالم علمين، يواصل فعالياته في دورته الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، بالعديد من الفعاليات المتنوعة سواء «الرياضية» أو «الثقافية» أو «الترفيهية».

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الرياضية

وأضاف «غنيم» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أنَّه على مدار الأيام الماضية، جرى تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية على شواطىء العلمين والتي لاقت إقبالاً جماهيريًا كبيراً، مثل رياضات «التيك بول» و«البادل» وغيرها من الرياضات الأخرى التي تلائم هذه الأجواء الاحتفالية.

فعاليات ترفيهية في العلمين الجديدة

وتابع مراسل «الحياة اليوم»: «الفعاليات الترفيهية ضمت الطائرات الهليكوبتر التي كانت تجوب سماء العلمين الجديدة بأعلام مصر.. والجميع مستمتع وفخور بالإنجازات على أرض الواقع وهو ما ظهر خلال اللقاءات مع الزائرين للمدينة.. والمدينة تزداد رونقاً يوما بعد يوم مع تزايد الوافدين.. ليس المصريون فقط من يزورون المهرجان بل هناك جنسيات مختلفة».