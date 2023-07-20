موفدة «إكسترا لايف»: إقبال كبير من المواطنين على مهرجان العلمين

كشفت جاكلين ماهر موفدة قناة «إكسترا لايف»، إلى مدينة العلمين الجديدة، عن تطورات فعاليات مهرجان العلمين، قائلة إن الفعاليات مستمرة حتى 26 من أغسطس، لافتة أن مدينة العلمين الجديدة من مدن الجيل الرابع، وإحدى المدن الذكية التي بنتها الدولة مؤخرا في السنوات الأخيرة.

كورنيش العلمين 14 كيلومترا

وأضافت «ماهر»، أن كورنيش العلمين الجديدة مقام بطول 14 كيلومتراً، ويحتوي على خدمات متعددة تقدم للزائرين، موضحة أن الإقبال على المدينة كبير وملموس منذ انطلاق مهرجان العلمين من الفئات العمرية المختلفة.

وأوضحت أن كورنيش العلمين الجديدة يضاهي كورنيش الإسكندرية، من كافيهات ومطاعم، بجانب أماكن مخصصة للمواطنين للاستراحة بطول الكورنيش، ومسارات لركوب الدراجات وأماكن مخصصة لانتظار السيارات.

مقومات وبنية تحتية بالمدينة الجديدة

ولفتت أن مدينة العلمين الجديدة تتمتع بالعديد من المقومات والبنية التحتية الكبيرة، كما تحتوي على 14 حياً سواء من أحياء تراثية أو منطقة للفنون على مساحة 260 فداناً، وتحتوي على أوبرا ومسرح روماني و9 دور عرض سينمائية ومركز طبي متكامل التخصصات وجامعة العلمين الأهلية.