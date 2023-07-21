أحمد سعد يحتفل بتصدر تريند يوتيوب بأغنية يا ليالي مع روبي

احتفل الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدره التريند على يوتيوب بأغنية يا ليالي التي تشاركه فيها الغناء روبي.

أحمد سعد يحتفل بـ يا ليالي

وكتب أحمد سعد: «الحمد لله يا ليالي تريند رقم 1 في مصر وفي جميع الدول العربية و8 على مستوى العالم شكرا روبي & شكرا محمد جابر شكرا مصطفي جابر، شكرا أحمد طارق يحيى، شكرا إسماعيل نصرت، شكرا فلبينو، شكرا هاني محروس، شكرا إسلام، شكرا أندرو».

أغنية يا ليالي

وتم تصوير أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي، بطريقة الفيديو كليب، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهي من كلمات فلبينو أحمد فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع إسماعيل نصرت، وإنتاج شركة «مزيكا»،ويشهد الكليب اول تعاون بين أحمد سعد وروبي.