رقم 1 على مصر والثامن عالميا.. أحمد سعد وروبي تريند «يوتيوب» بـ«يا ليالي»

تصدرت أغنية «يا ليالي» للفنانين أحمد سعد وروبي تريند فيديوهات موقع يوتيوب مصر خلال الساعات الماضية، على حسب ما ذكره الموقع عبر قائمة الأكثر تداولا، في حين جاءت في المركز الثامن بقائمة الأغنيات الأكثر تداولا عالميا.

معلومات عن أغنية ياليالي لـ أحمد سعد

أغنية يا ليالي من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

تفاصيل أغنية «يا ليالي»

تصوير الأغنية جاء في فترة زمنية مختلفة وقريبة من السبعينيات، وتعبر عن الإحساس بالجمال، وتحتوي على حالة من الإبهار، والأجواء الراقصة والألوان المبهجة، واللقطات الخاطفة للعين، من خلال الرقصات التي شارك فيها عدد كبير من الراقصين، إضافة إلى الشكل المختلف والمتميز لكل من أحمد سعد وروبي.

من المقرر أن يحيي الفنان أحمد سعد، يوم 27 يوليو الجاري، حفلا غنائيا كبيرا في العلمين الجديدة.