أحمد سعد يحيي ثاني حفلات مهرجان العلمين الفنية 27 يوليو

يستعد أحمد سعد لحفل جديد ضمن حفلات مهرجان العلمين، ومن المقرر أن يكون يوم الخميس 27 يوليو الجاري.

فعاليات مهرجان العلمين الفنية

ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين يوم الجمعة المقبل 21 يوليو بحفل لتامر حسني، الذي بدأ استعداداته للحفل وعمل البروفات الخاصة به، ومن المقرر أن يكون الحفل كامل العدد وبه الآلاف من جمهور تامر.

ومن المقرر أن يكون هناك العديد من الحفلات والفعاليات الفنية ومن بينها أنغام ونانسي عجرم وإليسا، بالإضافة إلى مهرجان الدراما العربية والمقرر إقامته للمرة الأولى بمدينة العلمين وذلك بعد دورة ناجحة العام الماضي بالقاهرة وسط حضور فني كبير.

مهرجان الدراما بالعلمين

ويرأس المهرجان يحيى الفخراني وتحت إشرف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومن المقرر أن يحمل عنوان 60 سنة دراما، وذلك احتفالا بأول مسلسل مصري خرج للنور على يد المخرج الراحل نور الدمرداش، كما سيكون هناك أيضا عدد من الفقرات الثابتة مثل وحشتونا وغيرها من الفقرات الثابتة منذ العام الماضي بالإضافة إلى فقرات ومفاجآت جديدة.