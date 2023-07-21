أماكن احتفالات مهرجان المانجو بالإسماعيلية.. تبدأ 18 أغسطس المقبل

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان المانجو بالإسماعيلية على «فيسبوك»، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، خريطة الاحتفالات بالمهرجان، والمقرر انطلاقها 18 و19 أغسطس المقبل.

أماكن احتفالات مهرجان المانجو في الإسماعيلية

وقال بيان مهرجان المانجو في الإسماعيلية، إنه تم تحديد 3 مواقع لفعاليات الاحتفالات في مدينة الإسماعيلية، موضحا أن الموقع الأول يتضمن الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات والسوق المفتوح بمنطقة نمرة 6، والمقرر طرح فيها كمية كبيرة من المانجو لبيعها بأسعار مخفضة للجمهور من أهالي المحافظة وزوارها في أيام المهرجان.

وأكد أحمد شجيع، منسق عام مهرجان المانجو في الإسماعيلية، أنه سيتم إقامة الملتقى التصديري بنادي الجولف بمنطقة نمرة 6 أمام مبنى الإرشاد التابع لهيئة قناة السويس، بحضور عدد من السفراء والملحقين التجاريين في مختلف السفارات.

المهرجان فرصة لتسويق محصول المانجو

وقال منسق مهرجان المانجو، إن المهرجان فرصة كبيرة لتسويق محصول المانجو الإسمعلاوي داخل وخارج مصر، خاصة لما يتميز به من جودة تفوق إنتاج جميع المحافظات.

وتابع أن الأصناف المحلية والأجنبية بالإسماعيلية لها مذاق خاص يختلف عن طعم أي مانجو في مصر بسبب جودة التربة وملوحتها، وهو ما يميزها ويجعلها تتربع على قائمة أفصل الأصناف على مستوى العالم.