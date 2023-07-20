حالة الطقس اليوم.. شديد الحرارة والرطوبة وشبورة ورياح على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، إذ تستمر الموجة الحارة على البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على المناطق الداخلية، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة في الصباح والمساء على كل الأنحاء.

شبورة ورياح على عدة مناطق

وتشهد الساعات الأولى من الصباح انتشار شبورة مائية، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المعتاد.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وجاءت درحات الحراة الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.