حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الجمعة، يسودها طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان، أن حالة الطقس غدا تتضمن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وذكرت أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة الكبرى والصغرى فهي كالآتي:

القاهرة 37 25

العاصمة الادارية 38 25

6 اكتوبر 37 25

بنهــــا 37 25

دمنهور 35 25

وادي النطرون 37 25

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 25

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 37 25

دمياط 35 24

بورسعيد 34 24

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 26

العريش 34 24

رفح 34 24

رأس سدر 39 26

نخل 40 20

كاترين 36 18

الطور 38 26

طابا 38 26

شرم الشيخ 40 30

الاسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 31 24

السلوم 34 24

سيوة 38 24

رأس غارب 40 28

الغردقة 40 29

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 28

شلاتين 39 27

حلايب 38 28

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 26

بني سويف 38 26

المنيا 40 26

أسيوط 41 27

سوهاج 43 27

قنا 43 28

الأقصر 44 29

أسوان 45 29

الوادي الجديد 44 28

أبوسمبل 42 30.