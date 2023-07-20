8 معلومات عن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة الإسماعيلية الأهلية
كتب:
عمرو الورواري
05:35 م | الخميس 20 يوليو 2023
جامعة الإسماعيلية الأهلية
أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية عن الاستعداد لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعة التي تعد من أحدث التخصصات التي جرى استحداثها بالجامعة لمواكبة سوق العمل.
8 معلومات عن كلية تكنولوجيا العلوم الطبية التطبيقية
1- تعمل كلية تكنولوجيا العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على عداد اختصاصين على مستوى عالٍ من المهنية والاستعداد للمساهمة في مهنة الرعاية الصحية.
2- يتم تزويد الطلاب بأحدث التطورات في مجالاتهم وبالخبرة الواسعة في التعامل مع أعضاء الفريق الطبي والمرضى والمجتمع.
3-مدة الدراسة أربع سنوات أكاديمية والدراسة بنظام الساعات المعتمدة وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية.
4- مصروفات الكلية في جامعة الإسماعيلية الأهلية 30 ألف جنيه إلى جانب المصروفات الإدارية.
5- بحسب تصريحات سابقة لرئيس جامعة قناة السويس لـ«الوطن»، فإن الكلية آخر استحداث دراسي لمواكبة تطورات تكنولوجية في المجالات الصحية.
6-تتبنى الكلية أسلوب تعليمي محوره الطالب ويتضمن الممارسات الحديثة وتعتمد على التكنولوجيا الصحية الحديثة لتقدم تعليم يدعم احتياجات المريض.
7-بحسب رئيس الجامعة فان الكلية رائدة في إعداد خريج تكنولوجي صحي ذو كفاءة عالية
8- تعمل الكلية خلال فترة دراسة الطالب على ربط مهارات الخريج ومواصفاته بمتطلبات سوق العمل، ورفع الوعي لدى الطلاب للمشاركة في تحسين جودة الرعاية الصحية العادلة.