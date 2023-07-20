جامعة الإسماعيلية الأهلية تعلن عن برنامج جديد في كلية الهندسة 

أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية عن بدء الجامعة التجهيز استقبال الدفعة الجديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الهندسة، وخاصة مجال التشييد وإدارة المشروعات بالجامعة المقرر أن يبدأ العام الدراسي 2023-2024 في عامه الأول.

خلق جيل جديد من المهندسين قادر على تحقيق التميز

وقال بيان رسمي لجامعة الإسماعيلية الأهلية، إن البرنامج يهدف إلى خلق جيل جديد من المهندسين قادر على تحقيق التميز في مجال هندسة التشييد، وإدارة المشروعات والعمل بالسوق المحلي والإقليمي والعالمي لخدمة المجتمع والبحث العلمي.

وأضاف البيان أن البرنامج تعليمي شامل وطموح يرتكز على التعريف بالأسس النظرية والتطبيقات العلمية وتنمية مهارات الاتصال الشفهية والتحريرية بالإضافة إلى تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته والتدريب العملي على الممارسة المهنية.

تطبيق نظام الجودة والتحسين المستمر

وأشار بيان جامعة الإسماعيلية، إلى أن منظومة البرنامج تتم من خلال تطبيق نظام الجودة والتحسين المستمر وفقاً للمعايير القومية والعالمية والتعاون مع جميع الجهات الهندسية والمؤسسات المختلفة محلياً ودولياً، في إطار من القيم الثقافية والعلمية والاجتماعية والأخلاقية التي تسود المجتمع وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

دراسة خمس سنوات

وقال البيان إن مدة الدراسة بجامعة الإسماعيلية الأهلية في برنامج التشييد وإدارة المشروعات تستمر لمدة 5 سنوات أكاديمية، يتم بعدها منح الطالب البرنامج درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية.

وأعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية عن مصروفات الجامعة، التي تبدأ من 30 ألف جنيهه تصل إلى 115 ألف جنيه بأعلى كليات الجامعة.