قصف أوكراني جديد على مقاطعة دونيتسك بـ10 قذائف

قصفت القوات الأوكرانية من جديد، فجر اليوم الجمعة، بـ10 قذائف من عيار 155 ملم، منطقة بتروفسكي في«مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

قصف أوكرانيا اليوم

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفت القوات الأوكرانية باستخدام 6 قذائف من عيار 155 ملم، بتروفسكي

ودوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية، صباح اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«سي آي أيه»: لانرى إجراءات ملموسة من روسيا لاستخدام النووي

بدوره، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، وليام بيرنز، إن «واشنطن»لا ترى أي إجراءات تحضيرية ملموسة من جانب روسيا لاستخدام الأسلحة النووية، مضيفا في «منتدى آسبن الأمني»، إنه عقد اجتماعا خاصا مع رئيس المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، للتحذير من عواقب استخدام الأسلحة النووية في الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضح بيرنز، بعد شهر تقريبًا من أحداث 24 يونيو في روسيا، أن «واشنطن» كانت على علم بالأحداث مسبقًا.