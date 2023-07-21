القوات الأوكرانية تقصف «مقاطعة دونيتسك» بـ10 قذائف

استخدمت القوات الأوكرانية، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، 10 قذائف من عيار 155 ملم في قصف منطقة بتروفسكي في «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن «كييف» نقلت تقارير لـ«واشنطن» عن استخدام القنابل العنقودية، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتزم تعديل دعمها لهجوم أوكرانيا المضاد تبعا لاحتياجات العاصمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كيربي: حصول أوكرانيا على كل ما طلبت في ما يتعلق بالأسلحة

وأشار كيربي، إلى حصول «كييف» على كل ما طلبت في ما يتعلق بالأسلحة والمعدات وتدريب العسكريين وسلاسل التوريدات، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أن الأمر سيستمر.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن «واشنطن» لن تعزز قواتها في أوروبا على خلفية انتقال أفراد من «مجموعة فاجنر» العسكرية الخاصة إلى بيلاروسيا.

استئناف حركة المرور عبر «جسر القرم»

وفي «شبه جزيرة القرم»، التي أعلنت «موسكو»، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2014، أعلن مقر العمليات في «شبه الجزيرة»، عن إغلاق جسر القرم مؤقتا وتشغيل صفارات الإنذار الجوي.

وبعد فترة قصيرة، أعلنت السلطات، استئناف حركة المرور عبر الجسر.

سياسيا، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن «موسكو» لا تستعد لاستفزازات ضد السفن المدنية في «البحر الأسود»، على عكس المعلومات التي تروج في الولايات المتحدة، مشددا على أن «واشنطن» تحاول إخفاء أنشطتها التخريبية الهادفة إلى محاولة تقويض الثقة في روسيا، والنسف الفعلي لتنفيذ «اتفاقيات إسطنبول».