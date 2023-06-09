قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الجمعة، إن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا سيبدأ خلال يومي 7 و8 يوليو المقبل، وذلك فور الانتهاء من تجهيز المنشآت، موضحا أن الوضع الأمني مستقر، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

بوتين يعلن موعد نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا

وأضاف «بوتين»، خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي، أن بلاده ستبدأ على الفور بنشر الأسلحة النووية على الأراضي البيلاروسية، كما أنه تناول الاتفاقات والمشاورات فيما يخص أكثر القضايا حساسية التي تربط البلدين، قائلا: «كل شيء يسير حسب الخطة المقررة، إذ في 7 و8 يوليو المقبل، سيجري الانتهاء من إعداد المرافق ذات الصلة، ونبدأ على الفور نشر أنواع الأسلحة النووية».

وبجانب قرار بوتين بنشر الأسلحة النووية فى بيلاروسيا خلال مطلع الشهر المقبل، بحث الرئيسان الوضع الأمني والتعاون الاقتصادي بين البلدين، كما أن العلاقات الاقتصادية بين موسكو ومينسك تتطور نحو الأفضل، بالإضافة إلى التعاون في المجالاتً التكنولوجية.

تفاصيل نشر الأسلحة النووية الروسية

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي صباح اليوم بنظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، بمدينة مدينة سوتشي الروسية، من اجل مناقشة وتحديد موعد نشر الأسلحة النووية فى بيلاروسيا.

يذكر أن في مارس الماضي، أعلن «بوتين»، أن بلاده اتفقت مع بيلاروسيا على نشر الأسلحة النووية التكتيكية على أراضيها، موضحا أن موسكو نشرت نحو 10 طائرات في سماء بيلاروسيا قادرة على تحمل الأسلحة النووية.