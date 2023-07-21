عاجل.. محامي غزل المحلة يكشف تطورات المطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي

كشف نصر عزام، محامي نادي غزل المحلة، كواليس مطالبة ناديه بالحصول على حق رعاية إمام عاشور، المنتقل حديثًا لنادي الأهلي، مؤكدًا أن الفيفا منح الحق للأندية التي دربت اللاعب من سن 12 عامًا إلى سن 23 عامًا في الحصول على 5% من قيمة انتقال اللاعب.

وأوضح عزام في تصريحات لبرنامج «مساء أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورتس 2» أن قيمة 5% تسمى حق الرعاية يحصل عليها النادي الراعي للاعب فترة الشباب من النادي الذي اشترى لاعبه الجديد وفي حالة إمام عاشور هذه المرة سيكون الأهلي.

وأضاف المحامي الدولي المتخصص في القضايا الرياضية أن الفيفا يرى ضرورة استفادة الأندية التي تدرب بها اللاعب في ظل المبالغ الكبيرة المدفوعة مشيرًا إلى أن كل ناد لعب به إمام عاشور من سن 12 سنة إلى 23 سنة سيحصل على نسبة، وذلك في كل انتقال لأي لاعب وليس إمام.

وأشار عزام إلى أن حق الرعاية سيكون لثلاثة أندية هي غزل المحلة بشكل أكبر ثم حرس الحدود والزمالك، وذلك طبقًا لنظام التسجيل في خلال تلك الفترة من عمر 12 سنة، مطالبًا اتحاد الكرة بتسجيل كافة البيانات الخاصة باللاعبين الشباب والناشئين.

وأوضح المحامي الدولي أن الفيفا ستسمح بمعرفة قيمة انتقال إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي إلى الأهلي، قبل أن يتم تحديد نسبة كل ناد في صفقة إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند ومن ميتلاند إلى الأهلي.

وشدد على أن الموقف النهائي حاليًا يتبقى فقط في تسجيل اتحاد الكرة بيانات إمام عاشور من سن 12 سنة على نظام الاتحاد الدولي من أجل الحصول على حق الرعاية لنادي غزل المحلة والأندية الأخرى.