«القاهرة الإخبارية»: مقاتلة «سوخوي» روسية تقصف مواقع للجيش الأوكراني بميناء أوديسا

دكت مقاتلة روسية من طراز «سوخوي 25 إس إم» مواقع قوات الجيش الأوكراني، بمختلف الأسلحة والصواريخ رغم تحليقها على ارتفاع منخفض، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

ضرب مواقع تستخدم في تنفيذ هجمات ضد روسيا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تنفيذ ضربات على مواقع في منطقة بميناء أوديسا، جنوب أوكرانيا، مُشيرة إلى أنه كان يتم في هذه المواقع التحضير لتنفيذ هجمات ضد روسيا، باستخدام قوارب مُسيرة.

وقالت الوزارة: «الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية انتقامية بأسلحة بحرية عالية الدقة في منشآت كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مُسيرة، وكذلك في مكان صنعها في حوض بناء السفن قرب مدينة أوديسا».

وكان سلاح الجو الأوكراني، قال إن ميناء أوديسا جنوب البلاد، ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا ودنيبروبيتروفسك، تواجه تهديدًا بهجمات طائرات مُسيرة روسية.