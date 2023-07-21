«الأرصاد»: الهيئة تعلن درجات الحرارة الحقيقية وفقا للبروتوكولات الدولية

هل ما تعلنه هيئة الأرصاد الجوية هي درجات الحرارة الحقيقة أم تعلن درجة حرارة أقل من الحقيقية؟ لأسباب متعددة بينها عدم إقرار إجازات بسبب ارتفاع الحرارة سؤال وجهه الإعلامي جابر القرموطي في مداخلة هاتفية عبر برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» للدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة الحقيقية

وأكد القياتي أن الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة الحقيقية، مشددًا على أن درجات الحرارة لو تجاوزت المعدلات الطبيعية وحدثت تغيرات مناخية سيتم الإعلان عنها للتعامل مع هذه الظاهرة؛ لتفادي الأضرار في الزراعة والتجارة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عضو أساسي في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ولا تستطيع الخروج عن الإطار العلمي لرصد درجات الحرارة، مشددًا على برتوكولات تعاون مع كل الدول وبالتالي فإن أي خلل في إعلان درجات الحرارة الحقيقية يواكبه خلل في باقي منظومات التنبؤ والتوزيعات الضغطية لدى الدول الأخرى.