أغنية «لمون نعناع» لمحمد حماقي تتخطى ربع مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها

تخطى الفنان محمد حماقي بأغنيتة الجديدة «لمون ونعناع» التي طرحها منذ 13ساعة عبر «يوتيوب»، ربع مليون مشاهدة محققا 293 ألف مشاهدة.

طرح أغنية لمون نعناع

وكان حماقي أعلن طرح أغنية لمون نعناع عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روّق كدة ده إحنا ميلزمناش بياع، اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، لتنهال عليه تعليقات الجمهور بعد ساعات قليلة من طرحها بالإشادات بالأغنية التي تتمتع بطابع صيفي خفيف».

كلمات أغنية لمون نعناع لحماقي

أغنية «لمون نعناع» لحماقي، من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير،وتقول كلمات الاغنية هي: سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير، ماهو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه، على إنه حبيبنا ف ميمنعناش إنه لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع، ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح، وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح، لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق.