القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك وجورليفكا للمرة الثالثة

استهدفت القوات الأوكرانية، بـ9 قذائف من عياري 155 و152 ملم، دونيتسك وجورليفكا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت في وقت سابق، «مقاطعة دونيتسك»، مرتين باستخدام 20 قذيفة من عيار 155 ملم.

من جانبها، استولت القوات الروسية، على 5 معاقل و4 مراكز مراقبة في اتجاه «دفوريتشنسك»، وفقا لما أعلنه رئيس المركز الصحفي لقوات «تجمع زاباد» الروسية، سيرجي زيبينسكي، وأضاف المتحدث الروسي، أن فرقة منظومة الدفاع الجوي «بوك»، تمكنت من إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز «مي 8» في كودكوفكا.

تدمير طائرة استطلاع مسيرة

وأشار زيبينسكي، إلى تدمير طائرة استطلاع مسيرة من طراز «ليليكا 100في منطقة «ليمان بيرفي»، كما تم تدمير أخرى من طراز «فوريا» في «فيليكي فيسيلوك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

فاجنر في بيلاروسيا

بدوره، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، إنه ليس متأكدا من أن مؤسس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، لديه أي خطط للتقاعد في بيلاروسيا، مضيفا إنه سيتفاجأ إذا نجا من انتقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.