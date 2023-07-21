احذر.. السير عكس الاتجاه قد يعرضك للحبس لمدة سنة

يلجأ بعض السائقين وملاك السيارات إلى تصرفات غير قانونية كالسير عكس الاتجاه في الشوارع الرئيسية بزعم وجود فراغ مرروي خاصة يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، وبحسب الخبير الأمني أحمد هشام ترصد كاميرات المراقبة في الشوارع الرئيسية تلك المخالفات وتوقع عقوبات رادعة ترسل إلى مالك السيارة في رسائل نصية من النيابة العامة.

نصائح لتفادي المخالفات

وأضاف الخبير الأمني أحمد هشام أن عقوبة السير عكس الاتجاه هي جريمة عقوبتها مغلظة لما ينتج عنها من كوارث، لذلك يجب على جميع السائقين الانتباه لهذه العقوبة والابتعاد عنها وكذلك الالتزام بالقانون وعدم إرتكاب أي مخالفات أخرى حفاظًا على السلامة الشخصية وسلامة الآخرين، فيجب ارتداء حزام الأمان والسير وفق السرعة المقررة على الطرق والالتزام بالمسار السليم على الطريق حتى تكون في مأمن من الوقوع تحت طائلة القانون.

عقوبة السير عكس الاتجاه

وتابع الخبير الأمني أن القانون غلظ العقوبة على جريمة السير عكس الاتجاه لما تسببه من مخاطر جسيمة، ووفقًا لقانون المرور تنظمها المادة 76 من القانون وتنص على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقرر في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو (السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها) بالحبس مدة لا تقل عن سنة.