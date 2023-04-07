«توصل بالسلامة».. التحرك بسيارتك عكس الاتجاه يعرضك للغرامة

تنتشر خدمات المرور على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتحرير المخالفات المرورية بكافة أنواعها وضبط مخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، ولتجنب تحرير أي مخالفات مرورية ضدك هناك عدة نصائح لابد من اتباعها أثناء قيادة السيارة لتجنب وقوع أي حوادث ولضمان سلامتك ووصولك إلى المكان الذي تقصده دون تحرير أي مخالفات ضدك.

وأطلقت «الوطن»، سلسلة «توصل بالسلامة»، وذلك بهدف توعية قائدي السيارات بالنصائح الواجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تفاديا لوقوع الحوادث، وفي إطار دورها الخدمي.

تجنب السير عكس الإتجاه

ومن بين تلك النصائح التي يجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تجنب السير عكس الاتجاه، إذ أن قانون المرور الجديد حدد غرامة مالية على قائدي المركبات فى حالة السير عكس الاتجاه، إذ أن الغرامة تكون بين 1000 و3000 جنيه.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وفي سياق متصل، يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع وزارة الداخلية، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات، تكون أولى الخطوات من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط https://moi.gov.eg/home/contact وفي الشريط العلوي بالموقع، تقوم بالضغط على أيقونة: «دليل الخدمات».

وفي الخطوة التالية، وبعد الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» تقوم بالضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية»، ومن بين البيانات «نوع الرخصة ورقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد فيها مالك الرخصة ورقم اللوحة المعدنية للسيارة وكتابة نوع الترخيص»، وبعدها ستظهر لك المخالفات المرورية.