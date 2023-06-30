هل يعتبر الرجوع للخلف لتفادي السير عكس الاتجاه مخالفة مرورية؟.. خبير يجيب

كشف الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض عن أن الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر تعد مخالفة مرورية جسيمة تستوجب سحب الرخصة وذلك وفق قانون المرور وتحديدًا نص المادة 77 من القانون ودفع غرامة مالية كبيرة.

مخالفات مرورية

وأضاف «عبد الله» في حديثه لـ«الوطن»، أن الرجوع للخلف بشكل متعمد من أجل تفادي السير عكس الاتجاه يعد مخالفة مرورية كبيرة لأن السائق الذي يرتكب تلك المخالفة يدرك جيدًا أنه يعرض حياته للخطر بل وحياة الآخرين خاصة عند ارتكاب تلك المخالفة على الطرق السريعة.

مخالفات تستوجب سحب الرخصة

حدد قانون المرور مخالفات من الدرجة الثانية تستوجب سحب الرخصة من قبل ضابط المرور وتوقيع غرامة مالية كبيرة على السائق وأن تلك المخالفات تعد من مخالفات الدرجة الثانية التي تأتي بعد مخالفات الدرجة الأولى التي تستوجب الحبس.

- الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر.

- عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة وجميع ركابها.

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 10 كيلو مترات في الساعة.

- استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

- عدم استخدام خوذة الرأس لقائدي المركبات.

- السماح بركوب الأطفال دون السابعة في المقاعد الأمامية أو الأطفال دون الثانية بدون كرسي تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفي أو ظهر المقعد الأمامي.

- كتابة أو رسم أو إضافة ملصقات أو معلقات على المركبة أو زجاجها أو داخلها بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية.

- استعمال أجهزة التنبيه دون داعي أو بصورة مزعجة أو في الأماكن المحظور استعمالها بها.

- تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة أو ما يماثلها بخلاف التصميم الأصلي للمركبة.

- عدم غلق أبواب السيارة أثناء السير على الطرق.

- الانتظار في الممنوع.

- عدم الالتزام بالجانب الأيمن في الطريق المعد للسير في اتجاهين.

- عدم استعمال الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار أو الدوران أو التوقف أو الانتظار.

- إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة أو أماكن انتظار مركبات النقل الجماعي أو الصندوق الأصفر أو أمام مأخذ مياه الإطفاء.

- التخطي في الأماكن غير المسموح فيها أو الجهة اليمنى في غير الأوضاع المسموح بها.

- عدم اتخاذ الإجراءات المحددة في نقل القيد والملكية أو تغيير المسئول عن المركبة.