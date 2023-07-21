سعر اليورو اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك المصرية
كتب:
محمد سعيد الشماع
09:55 ص | الجمعة 21 يوليو 2023
سعر اليورو اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك المصرية - صورة تعبيرية
شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك المصرية، استقراراً مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليورو اليوم في بنك مصر 34.85 جنيه للبيع و34.49 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك المصرية
وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك المصرية حسب آخر تحديث أوضحته البنوك على المواقع الرسمية لها.
سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري
سعر اليورو اليوم الجمعة:34.71 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.59 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.65 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.49 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.49 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة
سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.67 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.60 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية
سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.76 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.60 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.84 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.66 جنيه للشراء.