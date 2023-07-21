شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك المصرية، استقراراً مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليورو اليوم في بنك مصر 34.85 جنيه للبيع و34.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الجمعة 21-7-2023 في البنوك المصرية حسب آخر تحديث أوضحته البنوك على المواقع الرسمية لها.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم الجمعة:34.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.59 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة: 34.66 جنيه للشراء.