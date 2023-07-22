القنصلية الروسية بالإسكندرية تكرم طالبة بالإعدادية بسبب موهبتها في الرسم

سعادة بالغة عاشتها الطالبة رقية حسن حمدي، البالغة من العمر 14 عامًا، والطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة المسيري الإعدادية بنات، التابعة لإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، بعد تكريمها من مديرة معرض القنصلية الروسية وبحضور السفير الروسي، الأسبوع الماضي، تقديرًا لموهبتها المتميزة في الرسم.

تحكي «رقية»، أنها عشقت الرسم بكل تفاصيله، وشجعها دعم أسرتها على تنمية موهبتها: «بابا بيجيب ليا أدوات الرسم والألوان والاسكتشات، وماما بتفضل تدعمني وتقف جنبي، وبتقول ليا إن الطريق أدامي علشان أبقى رسامة عالمية شهيرة»، بحسب حديثها لـ«الوطن».

شاركت ابنة الـ14 عامًا، في مسابقة للرسم بمعرض القصر الروسي للعلوم والثقافة، بالقنصلية الروسية بالإسكندرية، التي أقيمت 16 يوليو الماضي، وجرى تكريمها من مديرة المعرض وبحضور السفير الروسي، وتسليمها شهادة تقدير: «حسيت بسعادة كبيرة، ونفسي أكون رسامة عالمية».

عقب تكريمها من القنصلية بسبب لوحاتها التي لاقب إعجاب زوار المعرض، قررت إدارة العجمي التعليمية الاحتفال بها لتشجيعها على تنمية موهبتها وتحقيق أمنيتها.

مدير إدارة العجمي: نرعى المواهب وننميها

وقال بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، لـ«الوطن»، إنّ تكريم الطالبة من قنصل عام روسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان، خلال معرض القصر الروسي للعلوم والثقافة، أسعد الجميع بالإدارة، لما تمتلكة «رقية» من موهبة رائعة في الرسم، ويعود هذا إلى مجهود إدارة المدرسة في الاهتمام بالمواهب ورعايتها، وتشجيعها على المزيد من الإبداع والتميز.

الإبداع في رسم البورتريه

وأضافت جيهان أبو الريش، مدير مدرسة المسيري الإعدادية بنات، أنّ مشاركة الطالبة بمعرض القصر الروسي للعلوم والثقافة، الذي أقامته القنصلية الروسية بالإسكندرية، وتكريمها كان بسبب قدرتها على الإبداع في رسم البورتريه: «نحن في المدرسة، نولي اهتماما كبيرا بكل بناتنا المتميزات في جميع مجالات الأنشطة، لتنمية مواهبهن وتشجيعهن على المزيد من التفوق».