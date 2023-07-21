أسعار المانجو اليوم الجمعة في مصر.. تبدأ من 9 جنيهات للكيلو

ينتظر الكثير من محبي تناول المانجو فصل الصيف حتى يستطيعون تناولها بأشكالها وأنواعها المختلفة، إذ أنها تعد من أهم الفواكه الصيفية التي يحرص الكثيرون على تخزينها حتى تكون متاحة لديهم على مدار العام، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة أسعار المانجو في الأسواق المختلفة، وتحديدا سوق العبور الذي يتيح الفواكه والخضروات للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى.

وتتميز المانجو بأنواعها المختلفة، ويختلف مذاق كل نوع منها عن الآخر، وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير أسعار المانجو بأنواعها المختلفة في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي للسوق، والتي جاءت كالتالي:

أسعار المانجو في سوق العبور

وجاءت أسعار المانجو في سوق العبور، كالتالي:

- مانجو عويس: يتراوح سعرها بين 20 و30 جنيها.

- مانجو زبدية: يتراوح سعرها بين 15 و19 جنيها.

- مانجو هندي: يتراوح سعرها بين 15 و22 جنيها.

- مانجو تيمور: يتراوح سعرها بين 15 و22 جنيها.

- مانجو بلدي: يتراوح سعرها بين 9 و15 جنيها.

- مانجو فونس: يتراوح سعرها بين 15 و25 جنيها.

- مانجو فص: يتراوح سعرها بين 30 و60 جنيها.

- مانجو دبشة: يتراوح سعرها بين 14 و20 جنيها.

- مانجو صديقة: يتراوح سعرها بين 15 و21 جنيها.

- مانجو جولك: يتراوح سعرها بين 15 و21 جنيها.

- مانجو سكري: يتراوح سعرها بين 15 و25 جنيها.

- مانجو بيض العجل: يتراوح سعرها بين 14 و20 جنيها.

- مانجو سنارة: يتراوح سعرها بين 14 و20 جنيها.

- مانجو فجر كلان: يتراوح سعرها بين 14 و20 جنيها.

- مانجو تومي: يتراوح سعرها بين 14 و20 جنيها.