إقبال كبير في افتتاح مهرجان المانجو بالسويس.. أسعار مخفضة وفقرات استعراضية

شهد اليوم الأول من افتتاح مهرجان المانجو بالسويس، إقبالاً كبيرا من المواطنين بمختلف أعمارهم لشراء مختلف الأنواع بأسعار مخفضة للجميع.

افتتاح مهرجان المانجو الأول بالسويس

وشهد افتتاح مهرجان المانجو الأول بالسويس، تقديم عدد من الفقرات الاستعراضية على المسرح المقام بمنطقة الباركنيج بأول ممشى أهل السويس، بكورنيش السويس الجديد المقام بها المهرجان وتفاعل معها الجمهور.

موكب بالسيارات ومشاركة عشرات الدراجات النارية

وسبق افتتاح المهرجان الأول للمانجو بمحافظة السويس السويس، تسيير موكب بالسيارات ومشاركة عشرات الدراجات النارية في صفين بمسافات متساوية علاوة على وجود «طفطف» يحمل لوجو المهرجان وفريق دراجات.

ومن جانبه عبر النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بإقبال المواطنين على المهرجان، مضيفا أن هناك دعم من قبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، لنجاح المهرجان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المهرجان يشارك به نحو 60 عارضاً ويستمر لمدة 60 يوما، لافتا إلى أن كل الثمار أورجانيك لم تتعرض لأي مواد كيماوية، وجرى جمعها عن طريق السقط بعد نضجها على الشجر.

الترويج السياحي للإسماعيلية

وأضاف أحمد خشانة، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن القائمين على المهرجان يهدفون للترويج السياحي والزراعي للمحافظة باعتبار السويس مدينة لها امتداد زراعي، لافتا إلى أن المهرجان سيشهد عددا من الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية على مدار الشهرين للترويج للسياحة.

حضر الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية و النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ والمسؤول عن تنظيم المهرجان و نواب السويس النائب حافظ شوشة والدكتور سيد عبده وجمال عبيد .