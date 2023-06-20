على جمعة: الشيخ سامي الشعراوي كان محل أسرار والده وعلى قدر كبير من الكفاءة والمعرفة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ سامي ابن الشيخ محمد متولي الشعراوي، كان محل أسرار والده -رحمه الله- وكان على قدر كبير من الكفاءة والمعرفة، لكنه لم يحظ بالمكانة التي قدرها الله لوالده، وإلا كنا رأيناه مثل والده في الانتشار بين الناس.

الشيخ الشعراوي

تابع مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «حينما توفى الشيخ الشعراوي، أكمل نجله سامي التفسير وأعطاه رونقه، من خلال التحرير الإبداعي، وحينما تدرس الشيخ الشعراوي -رحمه الله- دراسة متأنية، ستجد أنه بدأ التفسير بـ20% لغة عامية، و80% من التفسير لغة فصيحة، لكنه انتهى بـ20% لغة فصيحة و80% لغة عامية، ولذلك قيل عنه أنه أفاد وأقنعهم العامة وأضاف للخاصة».

بناء الحضارة

واستكمل الدكتور علي جمعة: «حينما بنى المسلمون حضارتهم بنوها على أساس القرآن، ومن حفظ القرآن حصل أول أداة من أدوات البناء والنجاح»