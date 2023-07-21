بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالمنصورة

أُصيب 6 أشخاص في تصادم سيارة ربع نقل بأخرى على الطريق الدائري السريع بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الجمعة، ونُقل المصابون إلى المستشفى الطوارئ جامعة المنصورة لتلقي العلاج، وجرى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

إصابة 6 أشخاص في حادث سير

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى على الطريق الدائري السريع بمدينة المنصورة، وأسفر عن الحادث وقوع إصابات ونقلهم إلى المستشفى.

نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة إثر اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة أخرى على الطريق الدائري السريع في مدينة المنصورة، وإصابة كل من مليكة أحمد حلمي، 6 سنوات عامًا، مقيمة بالمنصورة، باشتباه كسر بالساق الأيمن والأيسر، وراني جمال سيد، 40 عامًا، مقيمة بالمنصورة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهدى محمد السيد، 38 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وروان أحمد محمد، 18عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعمر السيد عوض الله، 6 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون بالمنصورة.

وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.