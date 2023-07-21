إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في تصادم «توك توك» وموتوسيكل، أمام نزلة خيّال بنطاق دائرة مركز كفر صقر بالشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتقديم الرعاية الطبية لهم.

إصابة 4 أشخاص في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي باستقباله 4 مصابين في تصادم «توك توك» وموتوسيكل، وهم «أحمد م»، 18 عاما، و«صلاح أ»، 49 عاما، و«يوسف ص»، 14 عاما، و«عبده أ»، 37 عاما، وتنوعت إصاباتهم بين جروح وكسور، وجرى تقديم الإسعافات الطبية لهم.

رفع آثار الحادث من الطريق

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه والاطمئنان على المصابين، فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراء الأمني حيالها، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.