ضبط 30 طن أعلاف مغشوشة و106 عبوات مواد غذائية فاسدة في حملات بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية مكبرة على الأسواق بمركزي دمنهور وأبو حمص.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط عدة مخالفات، جاءت كالتالي:

- ضبط أحد مصانع الأعلاف يدار دون ترخيص في مركز أبو حمص، ويقوم بتقليد علامات تجارية ووضع أسماء شركات كبرى على المنتج، ما يعد غشا تجاريا، وتم التحفظ على 30 طن أعلاف من المنتج النهائي.

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

- ضبط 106 عبوات مواد غذائية فاسدة، و62 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في مركز دمنهور.

- ضبط 192 عبوة عطور مجهولة المصدر، و2 محل بيع مواد غذائية لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع اتخاذ الإجراءات القانونية.