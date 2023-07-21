6 حالات لا يجوز تعرض العامل للفصل بسببها.. بينها الشكوى ضد صاحب العمل

يضمن قانون العمل حقوق العمال وينظم طبيعة عملهم وتحديد مستحقاتهم، وكذلك الأمر بالنسبة لصاحب أو جهة العمل، لذلك نص القانون في مواده على تحديد كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات للطرفين، لضمان سير العمل بطريقة مناسبة.

وحدد قانون العمل بعض الحالات التي لا يجوز فصل العامل بسببها، ولا تعد من المبررات المشروعة والكافية لذلك، حتى يعرف العامل حقوقه، وهي التالي:

قانون العمل

- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي ضمن ما تحدده القوانين.

- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.

حالات لا يجوز فصل العامل بسببها

- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

- استخدام العامل لحقه في الإجازات.

وتأتي هذه الحالات ضمن المادة رقم 120 من قانون العمل، والتي تحددها لمعرفة العامل بحقوقه في مكان عمله.