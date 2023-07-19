برلمانية توضح مميزات قانون العمل الجديد.. أبرزها إلغاء استمارة 6

أوضحت النائبة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون العمل أحق للموظف إجازة اعتيادية لمدة 30 يوما ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج إضافة إلى إجازة اعتيادية عن إصابة العمل يحدد مدتها المجلس الطبي المتخصص.

أضافت أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ له مميزات كثيرة، أبرزها التيسير على الموظفين في أحقية طلب الإجازة.

مميزات مشروع قانون العمل

وأضافت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، به الكثير من المميزات وهي:

1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

2- إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم في التهديد بالفصل.

3- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.

4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.

6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة.

8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.

9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.

يذكر أن مجلس الشيوخ وافق على مشروع قانون العمل، ومن المنتظر مناقشته من قبل لجنة القوى العملة بمجلس النواب تمهيدا لعرضه خلال الجلسة العامة حديث الساعة في الوسط العمالي كونه يرسم العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها من خلال ربط الأجر بالإنتاج لحفظ حقوق العاملين وتحفيز المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب على توسيع دائرة استثماراتهم وزيادة أنشطتهم التجارية.