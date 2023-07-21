عاجل.. «معلومات الوزراء»: السنوات من 2023 إلى 2027 ستكون الأعلى حرارة في التاريخ

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أكثر 5 سنوات حرارة في التاريخ وهي 2023 – 2027، موضحا أن متوسط الحرارة العالمية 2022 كان أعلى من متوسط الفترة 1900 – 1850 بمقدار 1.15 درجة مئوية، ويتوقع أن يكون المتوسط السنوي لدرجات الحرارة العالمية بالقرب من سطح الأربع، في كل سنة من 2023 – 2027، أعلى من متوسط الفترة 1900 – 1850 بين 1.1 و1.8 درجة مئوية.

تفاصيل مهمة بشأن ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت تقرير مركز المعلومات، أنه من المحتمل بنسبة 98% أن يُحطم في سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة الرقم القياسي لدرجات الحرارة المسجل عام 2016، وهو عام شهد ظاهرة استثنائية القوة من ظواهر النينو، ومن المحتمل، بنسبة 98% أن يتجاوز متوسط فترة السنوات الخمس 2023 – 2027، متوسط فترة السنوات الخمس السابقة.

ويشهد القطب الشمالي احتراراً بمعدلات غير متناسبة، فمقارنة بمعدل الفترة 2020 – 1991، من المتوقع أن تسجل المنطقة القطبية الشمالية معدل شذوذ في درجات الحرارة يفوق المعدل العالمي بأكثر من ثلاثة أضعاف، وتشير أنماط هطول الأمطار المتوقعة في المتوسط للفترة بين مايو وسبتمبر من الأعوام 2023 – 2027، مقارنة بمتوسط الفترة 2020 – 1991، إلى أن معدلات هطول الأمطار سترتفع في الساحل وشمالي أوروبا وألاسكا وشمال سيبيرا، وستنخفض في الأمازون وفي أجزاء من أستراليا.

تأثيرات التغيرات المناخية

ولفت إلى أن السبب في ذلك التغيرات المناخية التي تحدث وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفشل مؤتمرات الأمم المتحدة للتغيرات المناخية حتى الآن في الإتفاق على خفض هذه الانبعاثات.

وأشار تقرير مركز المعلومات، إلى أن الدول المُطلة على البحر المتوسط ومن بينها مصر، تقع تحت وطأة موجة من الحر الشديد؛ حيث تجاوزت درجات الحرارة في جنوب أوروبا في إيطاليا وإسبانيا وتركيا حاجز 40 درجة مئوية، بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها مصر ودول المغرب العربي والعديد من البلدان الأخرى ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة الحارقة في الأيام المقبلة.

وأكد، أن ذلك يأتي بالتزامن مع الموجة الطويلة من الحر الشديد التي تتأثر بها أجزاء كبيرة من البلاد وهي القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي البلاد وجنوب سيناء وأيضاً بلاد المغرب العربي.