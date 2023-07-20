لاجئو المناخ.. أزمة جديدة ينتظرها العالم بسبب التغيرات المناخية

يشهد الكوكب حاليا أزمة تغير المناخ الخطيرة التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة العالم بشكل ملحوظ، وتؤدي إلى آثار سلبية على الإنسانية والبيئة، بالإضافة إلى تحذيرات بأن الأزمة لن تتوقف عند هذا الحد، بحسب ما ذكرته «نيويورك تايمز».

أزمة تغير المناخ

وبحسب التقرير، فإن العالم يواجه مشكلة خطيرة لا تقتصر على أزمة تغير المناخ، وإنما قد يتعرض لمشاكل أخرى تشبه أحجار الدومينو، وتتسبب في أحداث كارثية مثل الزلازل ووباء كورونا.

والتغيرات المناخية الحالية تجعل الأحوال الجوية أكثر قسوة وتطرفا، وتشكل تهديدا للحياة بسبب الحرارة الشديدة والأحداث الكارثية، ومن المرجح أن تؤدي هذه التغيرات إلى إعادة تشكيل المجتمعات وتحريك الناس وتغيير التسلسل الهرمي والسلوكيات.

ووفقًا للتقرير، فإن الهجرة الجماعية المرتبطة بتغير المناخ يمكن أن تتسبب في أزمات للاجئين خطيرة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، وفي مثل هذه الحالات، يلجأ الناس إلى الهجرة بحثاً عن الأمان من الاضطهاد والصراع، مما يزيد من عدد اللاجئين ويزيد من الضغوط على المجتمعات المضيفة.

المواطنون يتركون بلادهم بالإجبار

وبحسب القانون الدولي، فإن اللاجئين هم الأشخاص الذين اضطروا للفرار من بلدانهم بسبب الاضطهاد والأوضاع الخطرة، مما يعني أن الكثير من النقاشات حول سياسة اللاجئين تدور بالتزامات الدول تجاه الأشخاص المعرضين للخطر والتي يجب علي الدول تحمل مسؤوليتها في تقديم الحماية اللازمة لهؤلاء الأشخاص وتشجيع المجتمع الدولي علي توفير الدعم والمساعدة اللازمة للدول المضيفة.

وتوجد بعض الحالات الطارئة التي تتعرض لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر مثل جزر المحيط الهادئ قد تكون الهجرة داخل البلاد ممكنة، مما يترك السكان دون خيار سوى الهجرة إلى دول أخرى.

وأكدت الصحيفة أن التغيرات المناخية في الولايات المتحدة تسببت في تشرد الكثير من المواطنين داخل البلاد خوفاً من الأعاصير والحرائق والفيضانات التي تحدث خلال الأيام القليلة الماضية.