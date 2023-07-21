«معلومات الوزراء»: العالم يتكبد 300 مليار دولار خسائر بسبب تغير المناخ

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن العالم يتكبد 300 مليار دولار خسائر، بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة بحلول 2030، لافتاً إلى معاناة 345 مليون شخص خلال عام 2022 من انعدام الأمن الغذائي.

استهلاك 50% من الكهرباء لتكييف الهواء بالقاهرة صيفا

وأضاف التقرير أن وكالة الطاقة الدولية أعلنت عن توقعاتها بارتفاع درجات الحرارة في مصر خلال الفترة من عام 2081 حتى 2100 بنحو 2.5 درجة مئوية في سيناريو انبعاثات منخفضة ونحو 6 درجات في سيناريو انبعاثات عالية، وتتوقع 2 درجة مئوية زيادة في حرارة ثلثي محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها مقارنة مع 1850: 1900، لافتةً إلى أن 50% من الكهرباء يتم استهلاكها لتكييف الهواء خلال ذروة أشهر الصيف في القاهرة.

ارتفاع أكثر من 5 درجات في حالة سيناريو انبعاثات عالية

كما توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع أكثر من 5 درجات في حالة سيناريو انبعاثات عالية، فضلاً عن أن الزيادة في متوسط درجات الحرارة تسارعت خلال العقدين الماضيين حيث ارتفعت بين عامي 1901 و2013 بمتوسط 0.1 درجة مئوية لكل عقد، وبين عامي 2000 و2020 زادت درجة الحرارة بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، ما أدى إلى انخفاض احتياجات التدفئة في الشتاء بأكثر من 50 يوما في الفترة نفسها وزيادة الطلب على الطاقة للتبريد خلال فصل الصيف.