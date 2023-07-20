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سعر الدولار اليوم الخميس 20-7-2023 في البنوك المصرية

كتب:

محمد سعيد الشماع
07:49 ص | الخميس 20 يوليو 2023
الدولار - صورة تعبيرية

الدولار - صورة تعبيرية

شهد الدولار، اليوم الخميس، استقراراً ملحوظاً في الأسعار بمختلف البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الخميس 20-7-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس: 30.85 جنيه للشراء.

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