أسعار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.. مستقرة

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية التعاملات، وبلغ سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار اليوم 30.84 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنكCib

وصل سعر الدولار اليوم لـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.