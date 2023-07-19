استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك

يواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك استقراره الملحوظ منذ بداية الشهر الجاري، ليسجل في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء والبيع يبلغ 30.96 جنيه.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يسجل 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما يسجل سعر بيع الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه والشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

ويبلغ سعر الدولار اليوم الأحد داخل بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

يسجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه داخل البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما يبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء وسعر البيع 30.95 جنيه.