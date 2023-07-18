استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك

يشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك المصرية ثباتا ملحوظا، إذ سجل الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه بالنسبة للشراء، والبيع 30.85 جنيه.

وجاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك المصرية، كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 للبيع، أما سعر الشراء يسجل 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه، للشراء، والبيع 30.85 جنيه، وذلك داخل بنك مصر.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- ويبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه، للشراء أما سعر البيع يبلغ 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي

- وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك أبو ظبي الإسلامي يبلغ 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

- فيما يسجل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، أما سعر البيع يبلغ 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- ويبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه، بالنسبة للشراء و30.95 جنيه للبيع.