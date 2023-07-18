استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك
كتب:
مريم حنفي
09:54 ص | الثلاثاء 18 يوليو 2023
سعر الدولار اليوم
يشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك المصرية ثباتا ملحوظا، إذ سجل الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه بالنسبة للشراء، والبيع 30.85 جنيه.
وجاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك المصرية، كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
- سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- يبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 للبيع، أما سعر الشراء يسجل 30.75 جنيه.
سعر الدولار في بنك مصر
- يسجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه، للشراء، والبيع 30.85 جنيه، وذلك داخل بنك مصر.
سعر الدولار في بنك القاهرة
- ويبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه، للشراء أما سعر البيع يبلغ 30.85 جنيه.
سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي
- وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك أبو ظبي الإسلامي يبلغ 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
- فيما يسجل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، أما سعر البيع يبلغ 30.95 جنيه.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- ويبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه، بالنسبة للشراء و30.95 جنيه للبيع.