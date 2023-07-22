حبس عاطل بتهمه الإتجار في مخدر الحشيش بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة المطرية، كما قررت النيابة العامة عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، واستعجلت تقرير المعمل الكيميائي بالطب الشرعي الخاص بتحليل المضبوطات، وطلبت من المباحث باستكمال تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

قيام عاطل بالإتجار في مخدر الحشيش

وردت معلومات وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام عاطل بالإتجار في مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة المطرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبالتفتيش عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش تزن 120 جراما، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 2400 جنيه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة نشاطة الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.