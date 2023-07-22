مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المهرجان القومي للمسرح.. اليوم

يقام مساء اليوم السبت، المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح الذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يقام المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك في قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية وذلك بحضور كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان وياسر صادق مدير المهرجان.

حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح

وأيضا سيكون ضمن حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان أعضاء اللجنة العليا وهم خالد جلال ونضال الشافعي وطارف عبد العزيز وإيهاب فهمى ووليد يوسف والمخرج إسلام إمام .

وستشهد الدورة السادسة عشر من المهرجان تكريم عشرة شخصيات منهم حسين فهمي وصلاح عبد الله ورشدي الشامى ومحمد أبو داود ورياض الخولى وأحمد فؤاد سليم وغيرهم وتحمل الدورة اسم الفنان عادل إمام وينطلق المهرجان من يوم السبت الموافق 29 يوليو وحتى يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس .