محمد رياض يكشف كواليس توليه رئاسة المهرجان القومي للمسرح

قال النجم محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إنَّ فنَّ المسرح لديه مكانه كبيرة لأنه شهد بداياته الفنية، مؤكداً سعادته الغامرة بقرار وزيرة الثقافة برئاسة المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16 وثقتها فيه.

رياض: المسرح بوابتي إلى عالم الفن

وأضاف «رياض» خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي رامي رضوان على شاشة «قناة dmc»، أنَّ المسرح كان بوابته إلى عالم الفن ومكانته هامة للممثل قائلاً: «اعتقادي بأنَّ الفنان، أو الممثل تحديداً، الذي لم يعمل بالمسرح ينقصه الكثير لأن المسرح هو فن الممثل وحالة خاصة.. فالفيديو وكذلك السينما لا يؤدي الممثل مشاهد العمل الفني بالترتيب المتسلسل للأحداث بينما العمل في المسرح يتميز بأنه حالة تصاعديه منذ صعود الممثل خشبة المسرح وحتى إسدال الستار ليدخل الفنان في حالة متدفقة ومتصلة وهو لقاء حي بينك وبين الجمهور وشعور رائع وتجربة لها طعم فريد ومختلف».

تلقيت خبر رئاستي للمهرجان بفرحة وسعدت بثقة وزيرة الثقافة

وتابع رئيس مهرجان المسرح المصري: «تلقيت خبر رئاستي للمهرجان بفرحة وسعدت للغاية باختيار وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وتحملت مسؤولية منصبي ومهامه وأول سؤال بادر إلى ذهني «ماذا سأفعل» أو سأضيف.. «ما الجديد الذي سأقدمه»، مشيراً إلى خبرته بالمنصب بسبب تواجده على مدار السنوات الثلاثة الماضية ومشاركته بالدورات السابقة كعضو لجنة عليا وملم بكواليس المهرجان «اللجنة العليا تضع السياسة العامة للمهرجان ولذلك لدي دراية بإدارة المهرجان».