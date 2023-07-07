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البيت الفني للمسرح يعلن أسماء العروض المشاركة في المهرجان القومي

كتب:

أبانوب رجائي
11:35 ص | الجمعة 07 يوليو 2023
خالد جلال

خالد جلال

أعلن البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عن العروض الستة المشاركة في مسابقة الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري.

لجنة النقاد المسرحيين

وكان جلال شكل لجنة متخصصة تضم كوكبة من النقاد المسرحيين، لاختيار العروض التي سيشارك بها البيت الفني للمسرح، في مسابقة المهرجان هذا العام، وضمت اللجنة في عضويتها النقاد «يسري حسان، أحمد عبد الرازق أبو العلا، محمد بهجت، هند سلامة، ورشا عبد المنعم».

وجاء في قرار اللجنة أنها وجدت صعوبة في اختيار العروض، نظرا لتقارب المستوى بينها وتميزها، وبعد المناقشة وقع الاختيار على العروض التالية: «سيدتي أنا، من إنتاج المسرح القومي، طيب وأمير، إنتاج المسرح الكوميدي، وخطة كيوبيد، وسيب نفسك، من إنتاج المسرح الحديث، وستوكمان، مسرح الغد، إلى جانب عرض ياسين وبهية، من إنتاج مسرح الشباب».

العروض الاحتياطية

كما اختارت اللجنة عرضين احتياطيين حال اعتذار أي من العروض السابقة وهما: «بيت روز وباب عشق»، وكلاهما من إنتاج مسرح الطليعة.

وأوصت اللجنة بتقديم عرض «مغامرات جيمو»، من إنتاج فرقة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على هامش عروض المهرجان، احتفاء بصناعه وتقديرا لتميزهم .

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