المخرج مراد منير يعتذر عن عضوية لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح

أعلن المخرج الكبير مراد منير اعتذاره بشكل رسمي عن عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري، في دورة الـ16 برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك اختيار البيت الفني للمسرح عرض «ياسين وبهية» للمشاركة في المهرجان، من إخراج نجله يوسف مراد منير، فضلا عن مشاركة ابنته ليلى مراد منير في بطولة العرض.

مراد منير يعتذر عن عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

وكتب مراد منير عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «تم اختيارى عضو لجنة تحكيم فى المهرجان القومي السادس عشر، وقد صدر قرار وزاري بذلك، واختارت لجنة البيت الفني عرض يوسف مراد منير إبني ياسين وبهية للتسابق في المهرجان».

سبب اعتذار مراد منير عن عضوية لجنة تحكيم المسابقة

وأضاف: «كان أمامي اختيار من اثنين، إما أنا أو ابني، وحرصا على النزاهة اخترت، وأبلغت محمد رياض رئيس المهرجان اعتذاري عن عضوية لجنة التحكيم متمنيا التوفيق والنجاح للجميع».

وتابع: «قال المهرجان في بيان له إن المخرج الكبير آثار الإبداع على نفسه، ورفع الحرج عن إدارة المهرجان، وتقدم باعتذره عن عدم المشاركة في عضوية لجنة التحكيم، وهو الاعتذار الذي استوجب الشكر والتقدير التقدير، ومن المنتظر أن تعلن خلال أيام القائمة الكاملة لأسماء لجنة التحكيم للدورة السادسة عشرة.=».