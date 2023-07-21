نوران أبو طالب تغني «تراثي ومعاصر» في مهرجان الأوبرا الصيفي

استمرارا لفعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقدم المطربة الشابة نوران أبو طالب حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الإثنين 24 يوليو على المسرح المكشوف.

يتضمن برنامج حفل نوران أبو طالب عدد من أعمالها الخاصة الى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية منها «بتشوف علامات، إعجاز، في الليل، آه يا لالي، ريحتك ياما يا نجمة، أهو ده اللي صار، فوازير، لو ما تعاتبنا، في ظروف تانية، التوبة، شبابيك، والله ما طلعت وروح خبر».

معلومات عن نوران أبو طالب

يشار إلى أن نوران أبو طالب احدى المواهب الشابة الواعدة، اطلعت على انواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر، بدأت رحلتها الموسيقية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة اعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروض فنية بمصر والأردن، شاركت في تلحين عدد من أعمالها كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقي الجاز هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور .