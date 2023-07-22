طريقة استخراج البطاقة وشهادة الميلاد من المنزل في العطلات الرسمية

إجازة طويلة لمدة 4 أيام أقرتها الحكومة بمناسبتي رأس السنة الهجرية، وثورة 23 يوليو، لتكون الإجازة من الخميس الماضي، حتى غد الأحد، وقد يضطر بعض الأشخاص في وقت العطلات الرسمية إلى استخراج بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد أو غيرهما من الوثائق التي تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية، لذا طورت وزارة الداخلية، خدماتها الإلكترونية وفعلت الخدمة حتى وقت العطلات الرسمية، ليمكن إجراء الخدمة المطلوبة من المنزل إلكترونيا.

وثائق الأحوال المدنية المتاحة «أون لاين»

وبحسب منصة الأحوال المدنية فإن أي مواطن يستطيع أن يحصل على جميع الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية «أون لاين»، وهي كالتالي:

- شهادة الميلاد

- شهادة الوفاة

- بطاقة الرقم القومي

- وثيقة الزواج

- وثيقة الطلاق

- قيد عائلي.

طرق استخراج الوثائق المميكنة

وحددت وزارة الداخلية، رابطا لاستخراج الخدمات من هنا.

- اختيار طلب إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد أو تغيير بيانات البطاقة.

- تقديم البيانات الشخصية حسب المستندات والأوراق الرسمية.

- تحديد وسيلة الدفع والعنوان المراد إرسال البطاقة عليه.

- تُرسل البطاقة عن طريق البريد حتى المنزل أو تحديد مكان استلامها.

- لا يجري إصدار البطاقة إذا كانت للمرة الأولى، بل يجب التوجه إلى السجل المدني الأقرب لمحل السكن.

غرامات عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي

ووضعت وزارة الداخلية غرامات على عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي:

- 50 جنيهًا غرامة تأخير تجديد البطاقة.

- التعامل ببطاقة منتهية 100 جنيه.

- 50 جنيهًا غرامة عدم تحديث البيانات الخاصة بالمواطن مثل الزواج أو السكن أو المهنة، خلال مدة 3 أشهر.

- 50 جنيهًا عدم استخراج «بدل فاقد» بعد فقدها أو سرقتها بمدة لا تتجاوز أسبوعين.