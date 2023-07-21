انطلاق ملتقى توظيفي للشباب بالمنوفية غدا.. يوفر 3500 فرصة عمل

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، انطلاق الملتقى التوظيفي، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة، غدا السبت 22 يوليو الجاري، بمدينة شبين الكوم، بمشاركة 20 شركة لتوفير أكثر من 3500 فرص عمل للشباب لكافة المؤهلات بشتى المجالات المختلفة.

ملتقى لتوظيف الشباب في محافظة المنوفية

وأكد محافظ المنوفية أن ملتقيات التوظيف تأتي في إطار اهتمام الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب وذوي الهمم بشتى المجالات المتنوعة، مؤكدا تقديم كل الدعم لتلك الملتقيات التوظيفية لإنجاحها وتحقيق أهدافها ودعم شباب المحافظة وخلق فرص عمل جادة لهم، مشيرا إلى أن الدولة تسعى دائما لتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في كافة نواحي الحياة.

محافظ المنوفية يثمن دور حياة كريمة

وثمن محافظ المنوفية ما تقوم به مؤسسة حياة كريمة من جهود وفعاليات، خاصة ملتقيات التوظيف التي تؤكد على شمولية وتنوع أهداف ومحاور عمل المبادرة لتمتد إلى التنمية البشرية في إطار الدفع بجهود الدولة التنموية وتحقيق رؤية مصر 2030 التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.