«تموين المنوفية»: غلق 15 مخبزا بلديا لمخالفتها الاشتراطات

أكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أن الحملات التموينية على المخابز خلال الفترة الماضية، أسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر تجاه المخالفين للتعليمات الصادرة من وزارة التموين، مؤكدا أنه في حال تكرار المخالفات يتم التنبيه على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

غلق 15 مخبزا في محافظة المنوفية

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن الفترة الأخيرة شهدت صدور قرارات بغلق 15 مخبزا على مستوى المحافظة، منذ إجازة عيد الأضحى وحتى اليوم، مشيرا إلى أن التلاعب في الموازين يؤدي إلى غلق المخبز المخالف، ونقل حصته إلى مخبز آخر لكي لا يتأثر المواطنون.

تحرير محاضر للمخابز المخالفة

وتابع وكيل «تموين المنوفية»، أنه لا يتم التوسع في قرارات الغلق لكي لا يتأثر السوق، وإنما يتم اتخاذ الإجراءات التصاعدية أولا، وتحرير محاضر وغرامات تجاه المخالفين، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه التلاعب في قوت المواطنين.