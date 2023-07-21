 خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس في القاهرة.. تعرف عليها 

باق 9 أيام على انتهاء فترة التحويل الإلكتروني بين المدارس بمحافظة القاهرة من رياض الأطفال 2 ومراحل التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، وأشارت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التعليم إلى خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس بالقاهرة حيث تتم التحويلات المدرسية بشكل إلكتروني ومن أبرز خطوات وإرشادات التحويلات المدرسية ما يلي:

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال البوابة الرسمية لمحافظة القاهرة، والتحويل متاح لمراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.

التحويل الورقي

- التحويل الورقي متاح بين المدارس بشكل يدوي للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

- يتحمل ولى الأمر مسئولية صحة البيانات.

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

- التحويل الإلكتروني بين المدارس بالقاهرة يتم على الرابط هنا.

- بعد إجراء خطوات التحويل وفى حالة أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- إرفاق صورة بطاقة سارية لولى الأمر.

- غير مسموح بتعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

نتيجة التحويلات المدرسية

- على ولى الأمر متابعة نتيجة التحويل بعد الدخول بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو الموافقة والسير في الإجراءات النهائية لإتمام التحويل بين المدارس.

- خلال أسبوع من إعلان النتيجة على ولي الأمر استكمال إجراءات الطلب والتحويل.

- في حالة التحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة والأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات.

- غير مسموح بسداد أي مبالغ مالية للمدرسة خلال فترة التحويل

- إلزام ولى الأمر بشروط ومواعيد وقواعد القبول والتحويلات المدرسية بالقاهرة.