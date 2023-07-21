رفع حالة الطوارئ بمستشفيات مطروح لاستقبال 4 ملايين زائر خلال الإجازات

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن رفع حالة الطوارئ في مستشفيات مطروح، في ظل استقبال المحافظة لأكثر من 4 ملايين مواطن خلال فترة الإجازات، مشددا على ضرورة التزام الأطقم الطبية بجدول الأعمال المكلفة تزامنا، مع تزايد أعداد زائري مطروح والساحل الشمالي.

وتابع وكيل وزارة الصحة، اليوم الجمعة، في جولة ميدانية، مستشفى مارينا بالساحل الشمالي، ضمن سلسلة جولات يجريها على مستشفيات مطروح، تزامنا مع رفع حالة الطوارئ خلال خطة تأمين الساحل الشمالي أثناء فترة الإجازات، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية.

مراجعة خدمات مستشفى مارينا

وأجرى وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، خلال مرور مفاجئ، مراجعة على مستشفى مارينا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

قسم الاستقبال والطوارئ

كما تابع وكيل صحة مطروح، قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مارينا العلمين والغسيل الكلوي وجميع الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

كما حرص على متابعة مستوى النظافة بغرف الكشف بالاستقبال، مشددا على مسئول النظافة بضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى.

الاستماع لمرافقي الحالات المرضية

واستمع وكيل الوزارة لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور، للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدا توفير كل أوجه الرعاية الطبية له، كما حرص على تفقد قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، متابعا أعمال التشغيل التجريبي تمهيدا لافتتاح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مارينا المركزي والذي يعمل بطاقة استيعابية عدد 2 ماكينة غسيل كلوي.

التنسيق بين مستشفيات المحافظة

والتقى وكيل صحة مطروح، بعض أعضاء غرفة التحكم المركزية، للتنسيق بين مستشفيات مطروح وأمانة المراكز المتخصصة بمطروح والإسكندرية ومقرها مستشفى مارينا المركزي للوقوف ومتابعة سير العمل بالغرفة وتذليل أي عقبات، وأشاد بالعاملين على أعمال الغرفة المركزية للتنسيق بين مستشفيات مطروح، مثمنا جهودهم في التنسيق بين المستشفيات وتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي وزائري مطروح.