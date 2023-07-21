215 ألف زائر لمصيف بلطيم اليوم.. الشواطئ كاملة العدد

يشهد مصيف بلطيم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من مصطافي اليوم الواحد، وذلك على شاطئي الزهراء والنرجس، حيث يتوافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدار الساعة، هربا من ارتفاع درجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء الجمهورية.

إقبال كبير على مصيف بلطيم اليوم

وأكد محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شواطئ مصيف بلطيم شهدت اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث بلغت أعداد الزائرين نحو 125 ألف زائر من المقيمين بالشقق السكنية والشاليهات، ونحو 90 ألف زائر من مصطافي اليوم الواحد، لافتاً إلى رفع درجة الاستعدادات القصوى في كافة أرجاء مصيف بلطيم، نظرا لتوافد أعداد كبيرة اليوم على مدار الساعة.

طقس كفر الشيخ اليوم الجمعة

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن سرعة الرياح اليوم الجمعة في محافظة كفر الشيخ بلغت نحو 19 كيلومترا في الساعة، ولا يوجد فرص لسقوط أمطار اليوم.